Британський прем'єр і президент Франції обговорили реформування ЄС

В ході візитів до інших країн Девід Кемерон підтвердив свої вимоги щодо здійснення реформ у Євросоюзі, передає DW.DE. Після переговорів з французьким президентом Франсуа Олландом у Парижі, він висловив сподівання, що ЄС є достатньо "гнучким і вигадливим" для розробки спільних стратегій, щоб зробити спільноту успішнішою та більш конкурентоздатною.

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Як наголосив Франсуа Олланд, Франція хотіла б, щоб Великобританія залишилася у ЄС. Водночас французький президент додав з огляду на плани Лондона провести референдум з цього питання, важливо поважати волю народу.

Голова британського уряду в даний час проводить низку закордонних візитів, просуваючи свої ідеї щодо реформ. Після Франції у п'ятницю, 29 травня, він здійснить візит до Берліна, де проведе консультації з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Одна з вимог Девіда Кемерона - обмеження соціальної підтримки для мігрантів у ЄС. Крім того, він хоче посилення у ЄС позицій країн, що не є членами єврозони.