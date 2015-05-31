У Москві учасників проукраїнського пікету облили зеленкою і закидали яйцями

18:12, 31 травня 2015
Світ
2527 0

У центрі Москви активісти "Національно-визвольного руху" напали на учасників пікету проти політики Росії щодо України, організованого рухом "Солідарність".

twitter.com/Alasta_ven

Про це з посиланням на журналістку Анастасію Зотову повідомляє Дождь.

Читайте такожНа Болотній площі в Москві поліція затримала більше 30 осіб

За її словами, нападники облили пікетувальників зеленкою і повалили на землю активіста Марка Гальперіна.

На відео, яке опублікувала користувач фейсбуку Алла Наумчева, видно, як кілька чоловіків з символікою кольорів георгіївської стрічки підходять до учасників акції і починають бити їх і видирати у них з рук плакати.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Терміново репост бійка на пікеті руху #солідарність Нині кремлівські провокатори кидаються зеленкою, яйцями, гівном і сечею.Поліція не діє...

Posted by Алла Наумчева on 31 Травень 2015 р.

За словами Зотової, нападники затримані.

Тарасевич бризкає перцем в обличчя Михайло Крігер

Posted by Anastasia Zotova on 31 Травень 2015 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter