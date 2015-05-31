У Москві учасників проукраїнського пікету облили зеленкою і закидали яйцями
У центрі Москви активісти "Національно-визвольного руху" напали на учасників пікету проти політики Росії щодо України, організованого рухом "Солідарність".
Про це з посиланням на журналістку Анастасію Зотову повідомляє Дождь.
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За її словами, нападники облили пікетувальників зеленкою і повалили на землю активіста Марка Гальперіна.
НОД застав площа зеленкою, склом розбитих пляшок і яйцями pic.twitter.com/viwzYsGAj9
— анастасія зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015
Тепер активісти "Солідарності" политі зеленкою прибирають за НОДом їх смердючі осколки!! pic.twitter.com/aFphgLEHUo
— анастасія зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015
Тарасевич кинула в обличчя пікетувальникам перцем, з закидали яйцями, Олену Захарову вдарили. Частина є у мене на відео
— анастасія зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015
На відео, яке опублікувала користувач фейсбуку Алла Наумчева, видно, як кілька чоловіків з символікою кольорів георгіївської стрічки підходять до учасників акції і починають бити їх і видирати у них з рук плакати.
Увага! Відео містить ненормативну лексику.
Терміново репост бійка на пікеті руху #солідарність Нині кремлівські провокатори кидаються зеленкою, яйцями, гівном і сечею.Поліція не діє...Posted by Алла Наумчева on 31 Травень 2015 р.
За словами Зотової, нападники затримані.