У Москві учасників проукраїнського пікету облили зеленкою і закидали яйцями

Про це з посиланням на журналістку Анастасію Зотову повідомляє Дождь.

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За її словами, нападники облили пікетувальників зеленкою і повалили на землю активіста Марка Гальперіна.

НОД застав площа зеленкою, склом розбитих пляшок і яйцями pic.twitter.com/viwzYsGAj9 — анастасія зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015 Тепер активісти "Солідарності" политі зеленкою прибирають за НОДом їх смердючі осколки!! pic.twitter.com/aFphgLEHUo — анастасія зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015 Тарасевич кинула в обличчя пікетувальникам перцем, з закидали яйцями, Олену Захарову вдарили. Частина є у мене на відео — анастасія зотова (@Alasta_ven) May 31, 2015

На відео, яке опублікувала користувач фейсбуку Алла Наумчева, видно, як кілька чоловіків з символікою кольорів георгіївської стрічки підходять до учасників акції і починають бити їх і видирати у них з рук плакати.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Терміново репост бійка на пікеті руху #солідарність Нині кремлівські провокатори кидаються зеленкою, яйцями, гівном і сечею.Поліція не діє... Posted by Алла Наумчева on 31 Травень 2015 р.

За словами Зотової, нападники затримані.