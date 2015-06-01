НАТО планує посилити свій військовий контингент у Польщі
НАТО зміцнює свій Північно-східний корпус у польському місті Щецин у відповідь на російську агресію в Україні.
Про це повідомляє Європейська Правда с посиланням на портал Forsal.pl.
Також, змін зазнає сама структура, яка перетвориться на штаб сил швидкого реагування НАТО.
Планується збільшити кількість держав-членів альянсу, залучених до роботи штабу, також зросте його фінансування. Окрім цього, відбудеться подвоєння персоналу штабу – в ньому буде 400 офіцерів і 45 цивільних працівників.
Читайте такожМіністр оборони Польщі не виключає нового витку агресії Росії проти УкраїниВперше будуть разом задіяні офіцери ВПС, ВМС і сил спеціального призначення. Персонал складатимуть військові з 20 країн - нині в корпусі служить 15 національностей, з минулого місяця свого представника має Великобританія.
Завданнями штабу у мирний час будуть моніторинг ситуації в Україні, а також координація командних пунктів у країнах Балтії.
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