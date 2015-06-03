Путін подвоїв військові видатки протягом останніх п’яти років – Bloomberg

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на зібрані дані, передає Українська правда.

Агентство наводить дані московського Інституту Гайдара, які свідчать про те, що так звана "чорна" (лише схвалена, але не розписана) частина бюджету з 2010 року подвоїлася до 21%, зараз вона становить 3,2 трлн руб. (60 млрд дол.).

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Тобто на сьогодні Росія витрачає на оборону та пов'язані сфери 34% свого бюджету – у понад два рази більше, ніж у 2010 році. США, наприклад, витрачають на це лише 18% бюджету.

При цьому агентство має в розпорядженні дані, які свідчать, що для покриття значних військових витрат Путін значно скоротив фінансування таких галузей як охорона здоров'я.

Також повідомляється, що після того, як Росія 15 років тому ледь не переступила межу банкрутства, Путін збільшив витрати на оборону у 20 разів у рублевому еквіваленті.

У свою чергу дослідники Національної академії оборони Латвії дійшли висновку, що після окупації Криму основна мета РФ – перехід у "стан перманентної війни як звичайний стан життя нації".

«У той час як всі західні країни зменшують кількість військових з 2011 року, кількість російських військових зросла на 25% до 850 тисяч між 2011 і серединою 2014 років – хоча це все ж менше, ніж декларований у 2010 році мільйон військовослужбовців», – заявив старший дослідник Об'єднаного королівського інституту в Лондоні Ігор Сутягін.

Варто зазначити, що Росія також має понад 2,5 мільйона резервістів зі 143 мільйонів населення, тобто за цим співвідношенням вона стала другою у світі після США.