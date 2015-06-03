У СК РФ назвали українського механіка "головним свідком" катастрофи "Боїнга"

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, зокрема, СК ухвалив рішення розкрити інформацію про «головного свідка» такої версії.

"Раніше у рамках розслідування даної кримінальної справи слідством спільно з оперативними службами були отримані свідчення у громадянина України, який добровільно перетнув державний кордон Російської Федерації і виявив бажання співпрацювати з російським слідством. При допиті як свідка він повідомив, що проходив службу у ВПС України. Йому відомо, що 17 липня 2014 року після обіду на бойове завдання вилетів літак Су-25 ВПС України, пілотований капітаном Волошиним. Зазначений літак повернувся на аеродром з порожнім боєкомплектом, при цьому Волошин пояснив своїм товаришам по службі, що «літак опинився не у той час і не у тому місці». Пізніше свідок дізнався, що в той самий день зазнав аварії цивільний літак з пасажирами на борту, що належав малайзійській авіакомпанії", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, підкреслюється, що «спочатку цьому свідку на території Росії було забезпечено державний захист. Його свідчення були ретельно перевірені слідчими, в тому числі проведено дослідження на поліграфі. Оскільки зараз з'являються все нові докази достовірності слів свідка, а також з урахуванням різних вкидань, що стосуються сумнівів окремих заангажованих ЗМІ у реальному існуванні цього свідка, на даному етапі ми ухвалили рішення розкрити інформацію про нього».

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"Цим свідком є громадянин України Агапов Євген Володимирович, який проходив військову службу на посаді механіка авіаційного озброєння першої ескадрильї бригади тактичної авіації ВПС України (військова частина №А4465). І зараз він продовжує залишатися під держзахистом", - заявили у СК.

Підкреслюється, що в даний час слідством вживаються додаткові заходи, спрямовані на розслідування версії, яку він озвучив під час допиту. Для цього проводяться відповідні технічні судові експертизи та інші слідчі дії.

"Оприлюднені вчора висновки корпорації «Алмаз-Антей» про можливі причини авіакатастрофи пасажирського "Боїнга", що сталася 17 липня 2014 року, безумовно, викликають інтерес. Вони будуть найближчим часом запитані у представників концерну, ретельно вивчені і залучені до матеріалів слідства", - заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили «Боїнг» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

30 березня 2015 року на брифінгу в Києві генпрокурор України Віктор Шокін заявив, що основною версією є те, що Boeing 777 було збито з території Донецької області терористами.

Перед брифінгом журналістам продемонстрували фільм про дослідження міжнародної слідчою групою цієї трагедії, в якому йшлося про те, що терористи застосували для ураження «Боїнга» установку ЗРК «Бук».

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Шокін також повідомив, що міжнародна слідча група до кінця року планує завершити розслідування обставин катастрофи «Боїнга».

2 червня радник головного конструктора «Концерну ПВО «Алмаз-Антей» (виготовляє «Буки») Михайло Малишевський заявив про неможливість запуску «Буком» ракети по малайзійському «Боїнгу» з території, захопленої бойовиками, і висловив переконання, що пуск було проведено з території, яка перебувала під контролем українських військ.