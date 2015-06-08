ЗМІ: прокуратура Бельгії почала розслідування про можливе шпигунство Німеччини на користь США

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на бельгійський телеканал RTBF.

За даними телеканалу, під контроль німецьких спецслужб потрапили 134 інтернет-лінії в 30 європейських країнах. Всі ці лінії сходяться у Франкфурті, звідки німецькі служби могли вести стеження в користь АНБ США.

Читайте такожУ Литві за шпигунство вперше заарештований співробітник ФСБ РосіїЯк повідомляє телеканал з посиланням на заяви експертів, такі лінії використовувалися в основному великими компаніями і різними державними установами, тому доречно говорити про економічне та політичне шпигунство.

"Існують підозри, що це (контроль спецслужб) не пов'язане з боротьбою проти тероризму, і йдеться про шпигунство, як політичному, так і економічному", — вважає бельгійський політик Стефан Ван Хек, слова якого наводить телеканал.

Як повідомляв УНІАН раніше, Німеччина висилає із країни главу ЦРУ в Берліні у зв'язку з двома випадками шпигунства на користь США.