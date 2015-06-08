Партія Ердогана вперше за 13 років втратила парламентську більшість у меджлісі

Партія справедливості та розвитку президента Ердогана, що невдало виступила на виборах в Туреччині, зіткнеться з серйозними труднощами при формуванні нового уряду.

Вона вперше за 13 років втратила парламентську більшість у меджлісі. Їй вдалося набрати лише 41%, що являє собою значне скорочення поданих за неї голосів. На виборах 2011 року за партію була подана майже половина голосів, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У Туреччині діє система пропорційного представництва, що означає, що Партії свободи і справедливості належить або сформувати уряд меншості, або вступити в коаліцію з іншими партіями.

Курдська партія НДП вперше подолала 10-процентний рубіж і тепер буде представлена в меджлісі.

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Її лідер Селахаттін Демірташ раніше виключив можливість вступу в коаліцію з партією Ердогана, заявивши, що результати виборів поклали край планам перетворення Туреччини на президентську республіку.

"Розмов про посилення ролі президента і диктатурі покладено край", - заявив Демірташ на прес-конференції в Стамбулі.

Ці результати є серйозним ударом для президента Ердогана, який збирався розширити свої повноваження, внісши поправки до конституції, для чого йому потрібна була більшість місць в меджлісі.

Президент Ердоган, який вперше зайняв пост прем'єр-міністра в 2003 році, мав намір заручитися більшістю місць у дві третини, що необхідні для зміни конституції і перетворення Туреччини на президентську республіку.

Прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу визнав результати голосування. "Рішення народу - найбільш правильне", - заявив він, готуючись до відбуття зі свого рідного міста Конья до столиці Анкари.

НДП виключила можливість коаліції з Партією справедливості та розвитку. Лідер цієї курдської партії заявив, що вибори поставили крапку в дискусії про президентську форму правління і "диктатура підійшла до кінця в результаті цих виборів".

Якщо б партії Ердогана вдалося збільшити число своїх депутатів до 330, то в Туреччині змогли б призначити референдум щодо зміни статусу президента. Якщо б вона отримала 367 місць, то за чинним законом, могла б простим голосуванням у парламенті прийняти зміни в конституцію, не питаючи думки народу.

За словами кореспондента Бі-бі-сі в Стамбулі Марка Лоуена, вибори в Туреччині принесли одразу два сюрпризи. Мало хто очікував такого невдалого виступу правлячої партії.

З іншого боку, курдська партія НДП поставила все на карту та об'єднала під своїм крилом різні угруповання. Тепер курдська меншина матиме своє представництво в меджлісі.

Ця партія виступала не тільки під гаслами захисту прав курдів - вона привернула до себе багатьох лівих, заявляючи про свою підтримку принципів рівності сексуальних меншин.

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Вибори стали великою політичною поразкою для президента, який прагнув підкорити собі країну та призвів до поляризації її політичного життя.

Наслідки виборів важливі не тільки для Туреччини, вважає Лоуен. Будучи учасником НАТО, країна, в якій об'єдналися іслам і демократія, відіграє важливу роль на неспокійному Близькому Сході, зазначає кореспондент Бі-бі-сі.