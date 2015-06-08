У Німеччині другий день триває саміт "Великої сімки" (фоторепортаж)

У Німеччині триває другий день саміту "Великої сімки".

Як повідомляв УНІАН, на запрошення канцлера ФРН Ангели Меркель на саміті зібралися президенти США Барак Обама, Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністри Великобританії Девід Кемерон, Італії Маттео Ренці, Канади Стівен Харпер і Японії Сіндзо Абе.

Читайте також"Велика сімка": Енергетика не повинна використовуватися як засіб політичного примусу

Інститути ЄС представляють голови Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і Європейської ради Дональд Туск.

Учасники саміту винесли на обговорення питання світової економіки, підтримання сили і процвітання Євросоюзу, розширення трансатлантичного торговельного співробітництва, протистояння російської агресії в Україні, протидії загрозам, починаючи від екстремізму і закінчуючи зміною клімату. А також була ухвалена декларація, у якій названі умови зняття санкцій з РФ.