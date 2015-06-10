Арктика може стати причиною нового конфлікту Росії із Заходом - WSJ

Лідери Великої сімки зібралися вже вводити нові санкції проти Росії через її агресію в Україні. Попередні обмежувальні заходи не відлякали Кремль від земельних захоплень, питання зараз полягає не в тому, чи завдасть президент Росії Володимир Путін новий удар, а в тому, кого він візьме на приціл наступним, цитує оглядача The Wall Street Journal DT.UA.

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Путін вважає периферію Східної Європи, що тягнеться від Балтійського моря до Чорного моря, частиною російського імперського спадку. Однак в останні роки російський лідер Володимир Путін також звернув свою увагу на північ, на Арктику, і милитаризирует цей холодний далекий регіон. Для Фінляндії, яка не входить до НАТО, виникає суттєва російська загроза.

"Потрібно з'їсти пуд солі, щоб дізнатися напевно, чого хочуть росіяни, - каже нещодавно призначений міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні. "Але вони-то точно знають. Тому що вони майстри з шахів, і вони візьмуть все, що погано лежить", - додав він.

Є багато чого, що "погано лежить" в Арктиці. Згідно з даними ВМФ США, до 2030 року води Північного морського шляху (СМП) від Карськи Воріт до Тихого океану будуть відкриті для мореплавання протягом дев'яти тижнів, порівняно з двома тижнями в 2012 році. СМП - це шлях між портами Європи та Східної Азії, який на 35-60% коротше маршрутів, що проходять через Суецький або Панамський канали, за даними Арктичного ради. "Енергетичні поля" у регіоні на сьогоднішній день виробляють близько 40 млрд барелів нафти і 1100 трильйонів кубічних футів природного газу. За оцінками геологічної служби США, в регіоні також знаходиться 13% нерозвіданих світових запасів звичайної нафти, третина нерозвіданих світових запасів традиційного газу і п'ята частина нерозвіданих світових запасів природного газу.

Не дивно, що Москва взялася відновлювати радянські бази на своїй території всієї Арктиці і створювати нові. Путін хоче до кінця 2015 року мати 14 функціонують аеродромів в Арктиці, за даними Парламентської асамблеї НАТО, і він збільшив присутність російського спецназу в регіоні на 30%.

Зараз можливість конфлікту тут може здатися віддаленою. "Але це ставить тривожні питання про готовність Заходу до гонки в області безпеки в Арктиці. Росії належить найбільший у світі флот криголамів, багато з яких атомні. Вашингтон, навпаки, має на озброєнні тільки один важкий криголам, застарілий корабель берегової охорони Polar Star", - пише видання.