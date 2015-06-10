Путін каже, що не обговорював з прем'єром Італії скасування санкцій проти Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін сказав на спільній прес-конференції в Мілані з прем'єр-міністром Італії.

"Ми говорили про санкції, але дуже приземлено, як кажуть. Не в плані скасування чи спрощення. Ми говорили про те, як ці санкції заважають розвивати наші відносини", - сказав Путін.

За словами Путіна, є кілька спільних російсько-італійських проектів, у тому числі інфраструктурних.

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"Очевидно абсолютно, що італійські компанії, які боролися за ці контракти, виграли тендери, зацікавлені в їх реалізації. Але вони не можуть бути реалізовані у зв'язку із санкціями щодо деяких наших фінансових установ. Просто потрібно шукати вихід - або скасовувати санкції, або якісь інші пропонувати інструменти, якщо хочете підтримати свої компанії", - вважає Путін.

При цьому він заявив, що РФ знайде партнерів, але не слід відмовляти від взаємовигідних контрактів.

За словами президента РФ, у військово-технічній сфері між країнами було "не хто-зна яке співробітництво", яке не має принципового значення для обороноздатності Росії, але відмова від деяких заздалегідь спланованих спільних дій і контрактів призвела до того, що італійські компанії недоотримали мільярд євро.

"Могли б отримати, завантажити свої підприємства, робочі місця, створити або підтримати. Цього не сталося через санкцій", - сказав Путін.

"Загалом це завдає, звичайно, шкоди нашій взаємодії. Розраховую, що ми рано чи пізно все ж відійдемо від тих обмежень, з якими сьогодні зустрічаємось", - додав він.

У свою чергу Ренці зазначив, що в Європі проходить діалог з питання санкцій проти Росії, і погляди відрізняються.

"Нині всі поділяють одну точку зору, зокрема й Італія, основні країни міжнародного співтовариства... Порядок денний сьогоднішнього дня – це дотримання Мінських угод", - сказав він.

На думку Ренці, після виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі настане момент для скасування санкцій.

"Усе зав'язано на Мінському протоколі", - наголосив він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія й багато інших країн ввели санкції проти Росії.

Європейські експерти підрахували, що введення економічних санкцій вартувало Росії в 2014 році 23 млрд євро, в 2015 році - 75 млрд євро.

У свою чергу міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив, що російська економіка через санкції західних країн втрачає близько 40 млрд доларів на рік.

За підсумками саміту G7 7-8 червня 2015 р. президент США Барак Обама заявив, що "Велика сімка" готова ввести додаткові санкції проти Росії в разі необхідності.

Також президент США наголосив, що через введені західними країнами санкції Російська Федерація втратила понад 150 млрд доларів.