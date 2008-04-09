Ющенко зустрівся з головою парламенту Єгипту

У Каїрі відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою Парламенту Арабської Республіки Єгипет Ахмедом Фатхі СУРУРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сторони, зокрема, обговорили активізацію міжпарламентських зв`язків.

Голова Парламенту Єгипту під час зустрічі висловив сподівання, що Україна отримає світову підтримку в питанні визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

А.СУРУР також прийняв запрошення української сторони відвідати Україну із візитом та передав запрошення голові Верховної Ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ відвідати із візитом Арабську Республіку Єгипет.

Крім того, сторони обговорили питання двосторонньої співпраці у сільськогосподарській, енергетичній, авіаційній та аерокосмічній галузях.