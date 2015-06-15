В Естонії відкрили командний пункт НАТО

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Міноборони Естонії.

"Початок роботи штабного елемента НАТО в Талліні – це один із кроків, погоджений на саміті в Уельсі, який демонструє, що союзники серйозно сприймають колективну безпеку", - сказав міністр оборони Свен Міксер.

"У той час, коли Росія продовжує дестабілізувати ситуацію у сфері міжнародної безпеки і конфлікт в Україні викликає велику заклопотаність, приємно бачити, що НАТО адаптується до нової ситуації безпеки, і збільшити свою присутність у прикордонних державах Альянсу", - додав міністр.

Читайте такожУ Балтійському морі проходять навчання НАТО за участю 17 країн (відео)

Повідомляється, що головним завданням персоналу є підготовка і підтримка сил швидкого реагування НАТО та їхньої діяльності на території Естонії. Центр, як правило, складається із 40 посад, половину із яких обіймають військові країни-господаря.

Нагадаємо, під час лютневої зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі було прийнято рішення про створення шести нових командних пунктів у Східній Європі з регіональним штабом у Польщі.