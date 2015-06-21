Пентагон повідомив про початок українсько-американських навчань у Румунії

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на сайт Міністерства оборони США.

Частина цих тренувань проводитиметься на території України у липні цього року. За даними українського командування, для проведення цих навчань в Україні буде залучено від 270 до 290 інструкторів зі США.

«Програма цих навчань створена для підвищення ефективності сумісних операцій України, США та інших країн НАТО», - йдеться у повідомленні.

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Наприкінці літа американські військові протестують безпеку комунікацій на військових навчаннях Exercise Allied Spirit II, які пройдуть на військовій базі США у Німеччині з 4 по 25 серпня. У них візьмуть участь близько 1600 учасників з Канади, Угорщині, Нідерландів, Великобританії та США.