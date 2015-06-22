Меркель і Олланд розкритикували брак прогресу у реалізації мінських угод

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, передає DW.COM. Ангела Меркель вказала на"тривожну кількість порушень перемир'я" на Донбасі.

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Звіти спостережної місії ОБСЄ засвідчують, що застосування зброї, зокрема і важких озброєнь, у більшості випадків зафіксовано з боку бойовиків, яких підтримує Росія, зазначила канцлер Німеччини. Вона також наголосила, що дотримання режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння відповідно до мінських домовленостей є першочерговим і обов'язковим.

Розмова між трьома лідерами тривала 45 хвилин, і відбулася незадовго після того, як міністри закордонних справ ЄС у Люксембурзі подовжили санкції проти Росії до січня 2016 року.

Нагадаємо, 23 червня міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України зустрінуться у Парижі в так званому "нормандському форматі" та обговорять ситуацію на Донбасі.