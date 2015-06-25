У Мінську хлопця змусили зняти і розтоптати футболку з Путіним (фото)
12:27, 25 червня 2015Світ
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У столиці Білорусі Мінську молодого хлопця змусили зняти з себе футболку з Володимиром Путіним і розтоптати її.
З хлопця зняли футболку з Путіним
Фото цієї події з'явилися в соцмережах. Їх розмістила спільнота, яка називає себе «Пошуг», повідомляє Наша Ніва.
Повідомляється, що раніше спільнота заявляла про себе в графіті. Була гучна історія з фото, на якому юнака змусили обірвати напис «Я - росіянин» з майки.
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Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з культури, співак Йосип Кобзон ("Єдина Росія") запропонував депутатам Держдуми придбати футболкиз символікою "ввічливих людей" і Новоросії, щоб таким чином нібито підтримати "південний схід" України.
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