У Мінську хлопця змусили зняти і розтоптати футболку з Путіним (фото)

Фото цієї події з'явилися в соцмережах. Їх розмістила спільнота, яка називає себе «Пошуг», повідомляє Наша Ніва.

Повідомляється, що раніше спільнота заявляла про себе в графіті. Була гучна історія з фото, на якому юнака змусили обірвати напис «Я - росіянин» з майки.

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Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з культури, співак Йосип Кобзон ("Єдина Росія") запропонував депутатам Держдуми придбати футболкиз символікою "ввічливих людей" і Новоросії, щоб таким чином нібито підтримати "південний схід" України.