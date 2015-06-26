На Алясці розбився екскурсійний літак, 9 осіб загинули

07:54, 26 червня 2015
Світ
82 0

Дев'ять осіб, які перебували на борту екскурсійного літака, що розбився на південному сході Аляски, загинули.

REUTERS

Про це передає агентство Ассошіейтед Прес, повідомляє РИА Новости.

Згідно з повідомленням, літак зазнав аварії на 240-метрової скелі біля озера Елла в 30 кілометрах від міста Кетчикан.

Читайте такожВ Іспанії військовий літак розбився через комп'ютерну помилку

На борту літака перебували вісім пасажирів і пілот.

Загиблі туристи прибули на Аляску на судні Westerdam, яке вийшло в круїз з Сіетла в суботу, 20 червня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter