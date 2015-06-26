На Алясці розбився екскурсійний літак, 9 осіб загинули
07:54, 26 червня 2015Світ
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Дев'ять осіб, які перебували на борту екскурсійного літака, що розбився на південному сході Аляски, загинули.
REUTERS
Про це передає агентство Ассошіейтед Прес, повідомляє РИА Новости.
Згідно з повідомленням, літак зазнав аварії на 240-метрової скелі біля озера Елла в 30 кілометрах від міста Кетчикан.
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На борту літака перебували вісім пасажирів і пілот.
Загиблі туристи прибули на Аляску на судні Westerdam, яке вийшло в круїз з Сіетла в суботу, 20 червня.
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