На Алясці розбився екскурсійний літак, 9 осіб загинули

Про це передає агентство Ассошіейтед Прес, повідомляє РИА Новости.

Згідно з повідомленням, літак зазнав аварії на 240-метрової скелі біля озера Елла в 30 кілометрах від міста Кетчикан.

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На борту літака перебували вісім пасажирів і пілот.

Загиблі туристи прибули на Аляску на судні Westerdam, яке вийшло в круїз з Сіетла в суботу, 20 червня.