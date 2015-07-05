У Тбілісі тигра, який втік із затопленого зоопарку, знайшли мертвим
19:04, 05 липня 2015Світ
1544 0
У столиці Грузії Тбілісі знайшли мертвим тигра, який був останнім з тварин, що втекли із зоопарку під час повені три тижні тому.
REUTERS
Про це повідомив директор тбіліського зоопарку Зураб Ґуріелідзе, передає "Радіо Свобода".
Стало відомо, що загиблого тигра знайшли на дні басейну.
Читайте такожПінгвін з Тбіліського зоопарку, який доплив до кордону з Азербайджаном, безслідно зник
Після повені у ніч на 14 червня зоопарк в Тбілісі опинився в дуже важкому становищі. Вода повністю знищила нижню частину зоопарку.
Частина тварин вибралася в місто, і по всьому Тбілісі відловлювали або відстрілювали хижаків. З 600 мешканців зоопарку вижило менше половини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter