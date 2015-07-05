У Тбілісі тигра, який втік із затопленого зоопарку, знайшли мертвим

Про це повідомив директор тбіліського зоопарку Зураб Ґуріелідзе, передає "Радіо Свобода".

Стало відомо, що загиблого тигра знайшли на дні басейну.

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Після повені у ніч на 14 червня зоопарк в Тбілісі опинився в дуже важкому становищі. Вода повністю знищила нижню частину зоопарку.

Частина тварин вибралася в місто, і по всьому Тбілісі відловлювали або відстрілювали хижаків. З 600 мешканців зоопарку вижило менше половини.