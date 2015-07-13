В Карлсруе знайшли невідомі гравюри Піранезі

Роботи італійського архітектора та графіка довго приписували німецькому архітектору-классицисту Фрідріху Вейнбреннеру, поки їх справжнє авторство випадково не встановив практикант, передає Lenta.ru.

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Стажеру Георгу Кабірскі доручили провести інвентаризацію експонатів з колекції гравюр. Переглядаючи оригінали для складання переліку, він запідозрив, що авторство кількох робіт належить Джованні Піранезі. Відкриття викликало справжню сенсацію у мистецтвознавчих колах. 300 гравюр, знайдених в Карлсруе, додадуться до 500 вже відомих збережених робіт італійського графіка.

Джованні Піранезі - італійський археолог, архітектор і художник-графік XVIII століття, майстер архітектурних пейзажів. За його кресленнями зведено багато будівель.

Фрідріх Вейнбреннер - німецький архітектор, представник класицизму, який спланував центр Карлсруе. Його роботи виділяються у властивому першій половині XIX століття стилі Вейнбреннера.