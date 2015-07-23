Ядерна угода з Іраном вивела на вулиці Нью-Йорка тисячі протестувальників (фото, відео)

Про це повідомляє The Guardian.

У середу ввечері натовп протестуючих вигукував "Розірвіть угоду!".

Хоча організатори запевняли, що в демонстрації беруть участь американці всіх віросповідань і політичних переконань, насправді більшість з них були прихильниками позиції Ізраїлю.

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Раніше повідомлялося, що проізраїльські конгресмени США почали кампанію проти угоди з Іраном.

Іран і "шістка" міжнародних переговірників досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми. Натомість санкції відносно Тегерана будуть пом'якшені.