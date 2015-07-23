Берлусконі стверджує, що Путін пропонував йому російське громадянство та крісло міністра

15:50, 23 липня 2015
Світ
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Президент Російської Федерації Володимир Путін пропонував екс-прем'єру Італії Сільвіо Берлусконі громадянство РФ та посаду міністра.

REUTERS

Про це сам Берлусконі повідомив своїм однопартійцям, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на італійське видання La Stampa.

Джерела зазначили, що екс-прем'єр Італії був не в гуморі та скаржився членам партії "Вперед, Італіє" на проблеми із судовою системою.

"В Італії мене відсунули на узбіччя. А Путін пропонував мені російське громадянство та посаду міністра економіки", - заявив Берлусконі однопартійцям.

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Деталей того, коли саме та за яких умов відбулася розмова з президентом РФ, екс-прем'єр Італії не розкрив.

Водночас італійське видання не відкидає, що заява могла бути одним із численних жартів Берлусконі, який здавна славиться своїм почуттям гумору.

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