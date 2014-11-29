Берлусконі запропонував "повернути частину валютного суверенітету" Італії й ввести національну валюту
Екс-прем`єр Сільвіо Берлусконі запропонував ввести в Італії власну національну валюту, яка ходитиме на Апеннінах паралельно з євро.
Як передає РІА Новости, цю пропозицію 78-річний мільярдер озвучив у суботу телефоном своїм прихильникам, які проводять в Римі ініціативу під промовистою назвою No tax day. Берлусконі обґрунтував свою ідею необхідністю ”повернути частину валютного суверенітету" країни.
”Друга валюта може бути надрукована і випущена на ринок, який потім сам визначить її обмінний курс до євро”, - пояснив він.
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Ідея відмови від єдиної європейської валюти стала популярною в деяких соціально-політичних колах Італії у зв`язку з безперервною гострою економічною кризою. Так, автономістська ”Ліга Півночі”, яка помітно розширила в останні місяці свою електоральну базу, давно закликає офіційний Рим відмовитися від євро. Не в останню чергу з цим пов`язаний і успіх цієї партії, що був продемонстрований 23 листопада в ході дострокових виборів в областях Емілія-Роман'я і Калабрія. Так, в Емілії-Роман'ї ”Ліга Півночі”, яка ніколи раніше не мала в цьому регіоні великої підтримки, набрала 19% голосів, показавши результат, що удвічі перевищує результат партії Берлусконі.
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У зв`язку з цим успіхом ”Ліги Півночі” Берлусконі, використовуючи футбольну термінологію, заявив, що її керівник Маттео Салвіні є ”бомбардиром правоцентристських сил”. Однак, за словами екс-прем`єра, це зовсім не означає, що сам він відмовляється від лідерства на користь молодшого і популярнішого політика.
”Країну може врятувати єдина політична сила з нашими принципами, нашими коренями і нашими людьми. Всі інші далекі від ідеї справжньої демократії”, - заявив Берлусконі. Він підкреслив, що перебуває у відмінній формі і готовий до подальшої боротьби.