Відео падіння легкомоторного літака ЯК-52 в Росії
02:59, 26 липня 2015Світ
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У мережі опубліковано відео чергового падіння російського літака.
У Росії зазнав аварії легкомоторний літак / 63.mchs.gov.ru
Опубліковано відео падіння легкомоторного літака ЯК-52, який зазнав аварії вчора, 25 липня, у Самарській області РФ.
Як повідомляв УНІАН, дві людини загинули.
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Нагадаємо, 19 липня в Росії впав сьомий з початку літа військовий літак.
Відео Игорь Коваленко
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