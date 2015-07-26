Відео падіння легкомоторного літака ЯК-52 в Росії

02:59, 26 липня 2015
Світ
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У мережі опубліковано відео чергового падіння російського літака.

В России потерпел крушение легкомоторный самолет / 63.mchs.gov.ru

Опубліковано відео падіння легкомоторного літака ЯК-52, який зазнав аварії вчора, 25 липня, у Самарській області РФ.

Як повідомляв УНІАН, дві людини загинули.

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Нагадаємо, 19 липня в Росії впав сьомий з початку літа військовий літак.

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