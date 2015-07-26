На житлову околицю Токіо впав легкомоторний літак, загинули три людини (фото)

09:23, 26 липня 2015
Світ
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Три людини загинули і четверо постраждали під час аварії легкомоторного літака в житловому районі міста Тефу на заході столичного токійського регіону в Японії.

REUTERS

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на японське міністерство землі, інфраструктури і транспорту.

Аварія п'ятимісного літака сталася о 10.58 за місцевим часом на відстані 1,8 кілометра від місця зльоту.

Двоє загиблих перебували на борту повітряного судна в момент катастрофи. Ще троє пасажирів літака отримали травми. Є жертви і на землі: померла жінка, ще одна постраждала.

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На місці аварії працюють пожежники і рятувальники. За попередніми даними, вогонь поширився на п'ять житлових будинків і кілька автомобілів.

REUTERS

Фахівці не відкидають, що причиною падіння повітряного судна могли стати технічні неполадки.

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