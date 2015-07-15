Причиною аварії російського бомбардувальника Ту-95 стала відмова трьох двигунів

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті РФ, за версією слідства, 14 липня 2015 року стратегічний бомбардувальник Ту-95 МС військової частини 62266 без боєкомплекту вилетів з аеродрому «Українка» (Амурська область) для виконання навчально-тренувального польоту за маршрутом «Українка»-Хабаровськ-«Українка».

Під час польоту близько 17.00 за місцевим часом сталася відмова трьох силових установок літака, в результаті чого екіпаж у складі 7 осіб катапультувався, літак впав за 30 км від селища Литовка Єврейської автономної області.

Наразі знайдено усіх членів екіпажу, двоє льотчиків загинули. Проводяться невідкладні слідчі дії з вилучення польотної документації у військовій частині і допити командування. Розслідування кримінальної справи триває.

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За фактом аварії стратегічного бомбардувальника Ту-95 МС порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 351 Кримінального кодексу РФ (порушення правил польотів або підготовки до них).

Як повідомляв УНІАН, 4 червня у РФ за один день розбилися відразу два військові літаки: біля кордонів з Україною, у Воронезькій області новітній фронтовий бомбардувальник Су-34, а також у районі полігону «Ашулук» (Астраханська область) винищувач МіГ-29.

8 червня в Амурській області за межі злітно-посадкової смуги викотився стратегічний бомбардувальник Ту-95, кілька членів екіпажу дістали травми.

3 липня в Краснодарському краї, біля кордонів з Україною, розбився винищувач МіГ-29. Пілот літака катапультувався і був евакуйований командою наземних пошукових служб. Літак впав у безлюдному районі.

6 липня у Хабаровському краї розбився бомбардувальник Су-24М, обидва пілоти загинули.