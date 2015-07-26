НАТО скликає екстрене засідання за запитом Туреччини

Про це вказано на сайті Альянсу, передає Українська Правда.

"Північноатлантична Рада, яка включає послів усіх 28 країн-членів НАТО, зустрінеться 28 липня, відповідаючи на вимогу Туреччини провести консультації згідно зі ст. 4 Вашингтонського договору про заснування НАТО", - йдеться у повідомленні.

Раніше Туреччина попросила скликати засідання Північноатлантичної Ради у зв’язку із терактами, що сталися в цій країні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, уряд Туреччини підтвердив нанесення авіаударів турецькими ВПС по позиціях бойовиків забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК) в Північному Іраку.