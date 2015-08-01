Канадські військові пробудуть в Європі ще рік через російську агресію в Україні - Харпер

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера.

"Це також є частиною більш широкої реакції на путінську агресію в Україні", - зазначив прем'єр.

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Раніше УНІАН повідомляв, що інструктори Збройних сил Канади протягом майже двох років будуть тренувати українських військовослужбовців.