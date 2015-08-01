Канадські військові пробудуть в Європі ще рік через російську агресію в Україні - Харпер
02:50, 01 серпня 2015Світ
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Канадські військові до червня 2016 року продовжать приймати участь у маневрах НАТО у Східній Європі, які проходять у зв'язку із російською агресією в Україні.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-служби прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера.
"Це також є частиною більш широкої реакції на путінську агресію в Україні", - зазначив прем'єр.
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Раніше УНІАН повідомляв, що інструктори Збройних сил Канади протягом майже двох років будуть тренувати українських військовослужбовців.
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