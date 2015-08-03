У Сальвадорі невідомі вбили п'ятьох осіб під час футбольного матчу (фото)
09:34, 03 серпня 2015Світ
438 0
Внаслідок перестрілки, що сталася під час футбольного матчу в центральній частині Сальвадора, загинули п'ять осіб.
REUTERS
Інцидент стався в місті Дельгадо, передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ.
Невідомі відкрили з проїжджаючої машини вогонь по учасниках матчу, що проходив на відкритому спортмайданчику.
Читайте такожВ центрі Барселони сталася стрілянина, є поранені
Як мінімум троє загиблих виявилися футболістами. Імена ще двох поки не називаються.
REUTERS
При цьому поліція не відкидає, що загиблі були членами місцевої банди.
Особи стрільців не встановлені. У поліції вважають, що до стрілянини може мати відношення міжнародна банда Мара Сальватруча.
REUTERS
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter