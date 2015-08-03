У Сальвадорі невідомі вбили п'ятьох осіб під час футбольного матчу (фото)

Інцидент стався в місті Дельгадо, передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на місцеві ЗМІ.

Невідомі відкрили з проїжджаючої машини вогонь по учасниках матчу, що проходив на відкритому спортмайданчику.

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Як мінімум троє загиблих виявилися футболістами. Імена ще двох поки не називаються.

При цьому поліція не відкидає, що загиблі були членами місцевої банди.

Особи стрільців не встановлені. У поліції вважають, що до стрілянини може мати відношення міжнародна банда Мара Сальватруча.