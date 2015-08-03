Прокуратура Румунії звинуватила російський "Лукойл" в шахрайстві та відмиванні коштів

На адресу двох дочірніх підприємств російської нафтової компанії "Лукойл" - Petrotel Lukoil Company та Lukoil Europe Holdings - були висунуті звинувачення прокуратурою Румунії, повідомляє ТСН.uа з посиланням на Deutsche Welle.

В румунському міністерстві фінансів повідомили, що ряд російських співробітників підозрюється в шахрайстві і відмиванні коштів.

В їх числі гендиректор Petrotel Lukoil Company Андрій Богданов та його заступники Олексій Воінцев і Ольга Кузіна.

Збиток від дій менеджменту оцінили майже в 2 мільярди євро.

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Як повідомляв УНІАН, раніше суд в Румунії заарештував майно та рахунки російського "Лукойлу" на 2 мільярди євро.