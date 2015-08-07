Пентагон вимагає від Обами бути більш рішучим у своїй позиції щодо Росії - ЗМІ

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Daily Beast.

За інформацією видання, практично кожен представник Об'єднаного комітету штабів Пентагону б'є на сполох щодо Росії, яка модернізує свій ядерний арсенал, запускає ультраскладні кібератаки та "наривається на неприємності" у Східній Європі.

Зокрема, представників Пентагону непокоїть небажання Білого дому визнати Росію "головною загрозою".

Окрім того, за словами високопоставленого представника оборонного відомства, Україна та союзники США по НАТО повинні бачити, що Сполучені Штати вживають заходів для їхнього захисту.

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"Але адміністрація (Обами) прагне уникнути вплутування у різні конфлікти...вони надто боязкі", - зауважив представник Пентагону.

Зокрема, за його словами, необхідно надати летальну зброю Україні.

"Звичайно, ніхто не хоче широкої війни з росіянами; це рецепт для Армагеддону. Але невже надання летальної оборонної зброї українцям справді призведе до цього?" - зазначає високопоставлений чиновник Пентагону.