У США запідозрили Іран у продовженні робіт на ядерному об’єкті в Парчині

Про це з посиланням на супутникові зображення повідомляє американський Інститут науки і міжнародної безпеки – група, заснована колишнім інспектором МАГАТЕ для наукової експертизи в дебатах про ядерну зброю, передає радіо "Свобода".

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"Цей новий вид діяльності може бути останньою спробою приховати речові докази", – припускають аналітики.

На знімках, зроблених уже після укладення угоди щодо ядерної програми Тегерана 14 липня, вони побачили бульдозер або каток, а також схожий на контейнер об’єкт, які рухалися в районі Парчина.

Іран заявляє, що ця активність не має жодного стосунку до секретного об’єкту і є частиною дорожніх робіт у цьому районі.

Домовленості шести світових держав з Іраном передбачають скасування міжнародних санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ним ядерної програми.