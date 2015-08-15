Китай блокує акаунти в соцмережах з нібито неправдивими даними про вибух

14:24, 15 серпня 2015
Світ
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Китайські державні ЗМІ повідомляють про закриття 360 акаунтів у соціальних мережах, де поширювалися нібито брехливі чутки про причини і наслідки вибухів на складі хімікатів в Тяньцзіні.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Зокрема, деякі користувачі сайту мікроблогів Sina Weibo - китайського аналога "Твіттера" - писали, що отруйні гази рухаються в бік Пекіна, а також, що найближчі до місця аварії торгові центри були пограбовані мародерами.

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Одна жінка опублікувала повідомлення про те, що в результаті вибуху загинув її батько, і почала збір грошей онлайн. Їй пред'явлені звинувачення в шахрайстві.

Вибух стався 12 серпня на складі компанії Жухай в міському районі Бінхай. За свідченням журналістів, про силу вибуху може свідчити той факт, що були вибиті шибки будинків, розташованих у радіусі приблизно 2 км від місця вибуху.

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