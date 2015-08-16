У Китаї визнали наявність сотень тонн ціаніду на місці вибуху в портовому місті Тяньцзінь

Про це заявив заступник начальника штабу Пекінського військового округу Ши Луцзе, передає ТАСС.

"Місця знаходження ціаністих сполук вже виявлені, вони зосереджені у двох точках. За першими підрахунками, це кілька сотень тонн речовини. При цьому витік, викликаний вибухом, вдалося вчасно усунути, хімікати нейтралізовані", - зазначив офіцер.

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При цьому він наголосив, що місце зараження ізолюється огорожею, а неушкоджені бочки з хімікатами своєчасно евакуйовані з місця події.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість жертв вибухів у промисловій зоні порту Тяньцзін досягла 112 осіб, постраждали понад 700 осіб, 95 числяться зниклими безвісти, 85 з них - пожежники.