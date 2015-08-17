За вбивство Нємцова був виплачений аванс у півмільйона рублів - ЗМІ

Про це повідомляє «Росбалт» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами джерела, окрім письмових свідчень Заура Дадаєва, які раніше наводило агентство, існує ще його розповідь, яка зроблена на відеокамеру. Вона більш розлога і містить багато інформації, яка не потрапила до письмового протоколу.

Читайте такожУ Росії видають книги про Путіна під ім'ям західних авторів, які їх не писали

Так, Дадаєв зізнається, що загадковий Русик не тільки обіцяв за вбивство Нємцова 15 млн рублів (по 5 млн рублів кожному з виконавців), але виплатив аванс у розмірі 500 тисяч рублів. Як підозрюють у СК РФ, виявлені при затриманні у Дадаєва 100 тисяч рублів, були частиною цієї суми. Сам Заур пізніше заявив, що в момент, коли його скрутив спецназ, на ньому ще були нагородні годинники з портретом Рамзана Кадирова, однак вони кудись зникли після затримання.

Політик Борис Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого на Великому Москворецькому мосту.