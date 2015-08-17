Британські військові хочуть в 10 разів збільшити витрати на кіберборотьбу з Росією і Китаєм

Рекомендації описані в огляді стратегічної оборони і безпеки, що опинився в розпорядженні The Sunday Times, передає Lenta.ru.

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Якщо уряд прийме цю ініціативу як керівництво до дії, то протягом наступних п'яти років на розробку програм для протистояння "загроз з боку Росії і Китаю" буде направлятися по 400 млн фунтів на рік (близько $625 млн), а за 5 років бюджет програми складе 2 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд).

Планується, що якщо бюджет буде збільшено, оборонне відомство найме близько 300 фахівців з кібербезпеки, які займуться розробкою шкідливого ПО - вірусів, черв'яків, троянів, програм-шпигунів не тільки для відображення кібератак хакерів, але і для ведення власної наступальної кібервійни.

Збільшення фінансування та штату дозволить британським фахівцям розробляти системи, здатні виводити з ладу зв'язок противника або зламувати мережі об'єктів інфраструктури, отримуватидоступ до закритої інформації, наприклад електронній пошті або даних про телефонні переговори.