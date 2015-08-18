Кіностудія Люка Бессона зніме фільм про загибель російського підводного човна "Курськ"
Кінокомпанія французького режисера Люка Бессона EuropaCorp зніме фільм про загибель російського атомного підводного човна «Курськ».
Режисером фільму стане данець Мартін Зандвлієт, який раніше зняв такі фільми як «Смішна людина» і «Ангели Брукліна», повідомляє Lenta.ru з посиланням на Variety.
Сценарій для картини напише американець Роберт Родет, чий сценарій фільму «Врятувати рядового Райяна» завоював премію «Оскар». Родет також відомий як сценарист фільмів «Летіть додому» і «Патріот».
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EuropaCorp — французька кіностудія, заснована Люком Бессоном і П'єром-Анжем Ле Погамом. Наразі Бессон володіє 62 відсотками акцій студії. EuropaCorp належать права на такі фільми, як «Заручниця», «Артур і мініпути», «Перевізник 3» і «Хітмен».
Атомний підводний човен «Курськ» затонув у Баренцевому морі 12 серпня 2000 року. Крейсер брав участь у військово-морських навчаннях. Всі 118 осіб, що перебували на борту підводного човна, загинули. Згідно з офіційною версією, причиною загибелі судна став вибух торпеди на борту у ході підготовки до умовної торпедної атаки.