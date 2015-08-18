Кіностудія Люка Бессона зніме фільм про загибель російського підводного човна "Курськ"

Режисером фільму стане данець Мартін Зандвлієт, який раніше зняв такі фільми як «Смішна людина» і «Ангели Брукліна», повідомляє Lenta.ru з посиланням на Variety.

Сценарій для картини напише американець Роберт Родет, чий сценарій фільму «Врятувати рядового Райяна» завоював премію «Оскар». Родет також відомий як сценарист фільмів «Летіть додому» і «Патріот».

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EuropaCorp — французька кіностудія, заснована Люком Бессоном і П'єром-Анжем Ле Погамом. Наразі Бессон володіє 62 відсотками акцій студії. EuropaCorp належать права на такі фільми, як «Заручниця», «Артур і мініпути», «Перевізник 3» і «Хітмен».

Атомний підводний човен «Курськ» затонув у Баренцевому морі 12 серпня 2000 року. Крейсер брав участь у військово-морських навчаннях. Всі 118 осіб, що перебували на борту підводного човна, загинули. Згідно з офіційною версією, причиною загибелі судна став вибух торпеди на борту у ході підготовки до умовної торпедної атаки.