Невідомий стріляв з обріза біля стін Кремля
21:55, 18 серпня 2015Світ
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Як повідомляють в поліції, 26-річний чоловік двічі вистрілив вгору з обрізу мисливської рушниці.
REUTERS
Інцидент зі стріляниною стався цим ввечері в Олександрівському саду біля стін Кремля, пише Эхо Москвы.
Як повідомляють в поліції, 26-річний чоловік двічі вистрілив вгору з обрізу мисливської рушниці.
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Майже відразу його затримали співробітники патрульно-постової служби. Хулігана доставили у відділ поліції «Китай-місто».
Ніхто в результаті інциденту не постраждав. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи. Про мотиви стрілка нічого невідомо.
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