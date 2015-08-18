Невідомий стріляв з обріза біля стін Кремля

Інцидент зі стріляниною стався цим ввечері в Олександрівському саду біля стін Кремля, пише Эхо Москвы.

Як повідомляють в поліції, 26-річний чоловік двічі вистрілив вгору з обрізу мисливської рушниці.

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Майже відразу його затримали співробітники патрульно-постової служби. Хулігана доставили у відділ поліції «Китай-місто».

Ніхто в результаті інциденту не постраждав. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи. Про мотиви стрілка нічого невідомо.