Більшість росіян упевнені, що повна інформація щодо стану справ РФ їм недоступна - опитування

17:37, 19 серпня 2015
Світ
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Третина населення вважає, що чиновники тільки іноді кажуть правду.

REUTERS

Тільки кожен шостий росіянин упевнений, що державні управлінці, як правило, говорять всю правду щодо стану справ в економічній та соціальній сфері Росії.

Про це свідчать дані опитування дані опитування «Левада-центру».

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Третина населення вважає, що чиновники «іноді кажуть правду, інколи приховують правду, брешуть». Більша частина опитаних (41%) вважають, що повна та адекватна інформація щодо стану справ у країні швидше недоступна населенню. Респонденти скептично ставляться до даних держстатистики: 23% - скоріше вірять, 41% - «частково довіряють, частково ні», 32% - швидше не довіряють її результатами.

В цілому більше двох третин опитаних (71%) кажуть про те, що вони можуть вільно висловлювати своє ставлення до політики, яке проводиться керівництвом країни. Десята частина населення заявляє про страх давати такі оцінки.

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