Суд відхилив скаргу авторів пам'ятки про поїздки в Крим до "Роскомнагляду" про блокування сайту

Як повідомили ТАСС в суді, розглянувши аргументи сторін, суд не знайшов підстав для задоволення вимог заявника.

Як повідомлялося, "Роскомнагляд" 22 червня на вимогу Генеральної прокуратури РФ заблокував сайт російського Товариства захисту прав споживачів "Громадський контроль".

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Перед цим, дане товариство опублікувало поради для росіян, які вирішили провести канікули в аннексированном Криму. Зокрема, російським туристам рекомендувалося просити дозволу української влади, щоб відвідати окупований Крим.