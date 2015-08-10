На акції пам'яті у Фергюсоні сталася стрілянина

Повідомляється, що невідомий відкрив стрілянину, в результаті чого, за даними агентств, щонайменше одна людина отримала поранення, передає Російська служба Бі-бі-сі.

У поліції підтвердили, що над натовпом пролунали кілька пострілів, однак інформацію про постраждалих поки не надали.

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Крім того, за даними очевидців, невідомі пограбували один з магазинів, розташованих в околицях місця проведення акції.

Раніше УНІАН повідомляв, що сотні людей зібралися в місті Фергюсон, штат Міссурі, щоб вшанувати пам'ять Майкла Брауна, неозброєного темношкірого юнака, застреленого рік тому білим поліцейським Дарреном Вілсоном.