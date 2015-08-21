У спікера Палати представників США звинуватили Обаму в тому, що він "кидає Україну"

Про це заявили представники апарату спікера Палати представників республіканця Джона Бейнера, передає російська служба "Голосу Америки". Вони звинуватили адміністрацію Барака Обами в тому, що вона не вживає заходів з відправки зброї Україні, незважаючи на санкцію Конгресу, видану більше восьми місяців тому.

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Апарат Джона Бейнера розіслав лист під назвою "Білий дім кидає Україну", в якому говориться, що Росія продовжує атаки на Україну, і що США повинні підтримати Україну і надати їй допомогу у вигляді летальної зброї.

"Україна відчайдушно потребує допомоги і оборонної зброї для захисту своєї свободи, – йдеться в листі. – Міністр оборони Ештон Картер заявляв, що він "дуже серйозно схиляється" до використання санкції, виданої Конгресом в минулому році, щоб надати Україні критично важливу підтримку".

Однак, зазначається в документі, "президент Обама поки відмовляється дати добро на це". Барак Обама підписав Акт у підтримку свободи України в грудні 2014 року. Закон дає президенту можливість надати цій країні військову допомогу. З тих пір республіканці вимагали від президента скористатися цією можливістю, але немає ніяких ознак, що він готовий піти на цей крок.

"На жаль, адміністрація Обами досі приділяє більше уваги дружбі з нашими ворогами, ніж допомозі нашим союзникам", – стверджують автори листа, натякаючи на нещодавню угоду щодо ядерної програми Ірану, проти якої виступає Джон Бейнер. – Криза в Україні – це лише черговий приклад того, як надання таким негідникам, як Володимир Путін, "більшої гнучкості" лише призводить до створення більш небезпечного світу".