Південна Корея вимкнула гучномовці на кордоні з КНДР

Про це повідомляє телеканал "Дождь" з посиланням на Kyodo.

"Напередодні сторони домовилися про врегулювання конфлікту після багатогодинних переговорів. Сеул пообіцяв припинити мовлення пропаганди на територію КНДР, а Пхеньян погодився висловити співчуття з приводу вибухів мін на кордоні, в результаті яких постраждали південнокорейські солдати", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що протягом проведення переговорів президент Південної Кореї Пак Кін Хе заявила, що Сеул не збирається виключати гучномовці доти, доки влада КНДР не вибачиться за інцидент з підривом військовослужбовців.

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Південна Корея відновила пропагандистське мовлення через гучномовці у серпні вперше за 11 років. За кілька днів до цього двоє південнокорейських військовослужбовців підірвалися на міні в буферній зоні під час патрульного обходу кордону. У Пхеньяні назвали вибухи відлунням Корейської війни середини минулого століття.

20 серпня військові КНДР обстріляли гучномовці з артилерії, а Південна Корея відкрила у відповідь вогонь. Після цього північнокорейський лідер Кім Чен Ин привів армію в повну боєготовність.