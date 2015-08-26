Російська поборниця моралі Мізуліна узялася за зошити школярів

Про це «Газете.Ru» повідомили у прес-службі Мизулиной.

З такою заявою Мізуліна виступила в ході візиту до Омська, де розповіла про численні скарги батьків школярів на зошити, які часто містять на обкладинці сумнівні картинки і написи.

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«Існує федеральний закон № 436 «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку», де сказано, що будь-яка інформація, заборонена або обмежена до поширення серед дітей, не повинна розміщуватися в навчальних посібниках, підручниках і зошитах. Якщо судити за кількістю звернень до Комітету від батьків, зараз ситуація виглядає так, що виконання закону ніким не контролюється. Особливості дитячої психіки такі, що дитина сприймає все буквально, він не здатний вгадати приховані замисли в жарті, розміщеному на одній із зошитів: «Кидай курити - вставай на лижі! І замість раку буде грижа!» - розповіла Мізуліна.

Також депутат додала, що за належним виглядом шкільного приладдя повинні стежити виробники.