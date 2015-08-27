Burger King запропонував Mcdonald's об'єднатися на один день

Відповідний лист опубліковано в газеті The New York Times, а в інтернеті з'явився сайт-презентація проекту, повідомляє Сноб.

Burger King пропонує Mcdonald's створити новий бургер, поєднавши рецепти свого фірмового Воппера з Бігмак. Назвати новий бургер хочуть Маквоппер. Точку продажу спільного бургера хочуть створити на території, рівновіддаленый від головних офісів обох компаній. Оскільки головний офіс Burger King розташований у Маямі, а Mcdonald's — в Чикаго, перша мережа вирішила, що зустрітися слід в Атланті.

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Також Burger King розробили нову форму для працівників ресторану.

Метою такого заходу буде підтримка краудфандингової кампанії для некомерційній організації Peace One Day, яка добивається загального визнання 21 вересня днем припинення вогню і відмови від насильства.

Генеральний директор Mcdonald's Стівен Істербрук у своєму пості у фейсбуці не підтримав, але і не відмовився від ідеї Burger King. На його думку, бренди змогли б зробити щось більше. Він додав, що два конкурента не воюють, а просто дружньо змагаються.

21 вересня відзначається Міжнародний день миру. Генасамблея ООН закликає всі держави припинити вогонь в День миру. В цей день міжнародні благодійні організації проводять гуманітарні, культурні та освітні кампанії у постраждалих від боїв регіонах.