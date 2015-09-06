З'явилося відео моменту аварії на ралі в Іспанії, жертвами якої стали шестеро осіб

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на місцеву газету Pais.

Унаслідок інциденту загинули щонайменше шестеро людей, ще 16 отримали поранення.

Наголошується, що серед загиблих є дитина і вагітна жінка.

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Крім того, внаслідок інциденту постраждали щонайменше п'ятеро дітей, троє з них отримали важкі травми. Постраждалі були госпіталізовані, деякі з них перебувають у критичному стані.

Після інциденту гонка була припинена. Наразі з'ясовуються обставини події.