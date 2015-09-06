В Іспанії на ралі автомобіль в'їхав у натовп, шестеро загиблих (фото)

За повідомленнями місцевої поліції, внаслідок аварії загинули шестеро людей, серед яких була вагітна жінка, передає Бі-бі-сі.

"Один з водіїв сильно перевищив швидкість і зійшов з повороту, врізавшись у групу приблизно з 20 осіб", - розповів представник місцевих правоохоронних органів.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що водій і штурман залишилися живими, проте офіційного підтвердження цього поки немає.