"Ми у робочих контактах": Пєсков прокоментував повідомлення про участь військових РФ у сирійському конфлікті

Разом з тим прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що російська сторона перебуває у контакті з сирійською владою, передає ТАСС.

"Ми у робочих контактах, йде взаємодія із сирійською владою, йде діалог", - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, чи справді російська військова присутність у Сирії збільшилася, він сказав: "Я не володію такою інформацією".

Пєсков нагадав, що на минулому тижні глава держави детально відповідав на це питання. "Я не можу сказати більше, ніж те, що було сказано президентом", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилися фото російських військовослужбовців на тлі блокпостів, бойових машин і військових частин у Сирії.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що експедиційний корпус армії РФ висадився в Сирії і бере участь у збройному конфлікті проти "Ісламської держави".