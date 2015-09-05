Росія відправляє колишніх українських військових із Криму воювати до Сирії – Сенченко

Росія відправляє воювати до Сирії колишніх українських військових, які змінили присягу і перейшли на службу до окупантів.

Про це повідомив екс-нардеп Андрій Сенченко на своїй сторінці в Facebook.

«Квитки в один кінець на сирійські курорти отримують і ті, кого раніше перевели на службу в менш престижні місцевості Сахаліну, Читинської області і подібних регіонів», - пише екс-нардеп.

За словами Сенченка, «привабливі «пропозиції» готуються для продажних ментів, прокурорів і сбушників».

В Крыму началась утилизация "отбросов".Россия без очереди и без возражений отправляет воевать в Сирию бывших украинских... Posted by Andriy Senchenko on 4 вересня 2015 р.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомляло, що нещодавні повідомлення з відкритих джерел та зображення російського обладнання в Сирії говорять про те, що Кремль поступово нарощує присутність у цій охопленій війною країні для підтримки режиму Асада.