Росія відправляє колишніх українських військових із Криму воювати до Сирії – Сенченко
За словами Сенченка, «привабливі «пропозиції» готуються для продажних ментів, прокурорів і сбушників»
Росія відправляє воювати до Сирії колишніх українських військових, які змінили присягу і перейшли на службу до окупантів.
Про це повідомив екс-нардеп Андрій Сенченко на своїй сторінці в Facebook.
«Квитки в один кінець на сирійські курорти отримують і ті, кого раніше перевели на службу в менш престижні місцевості Сахаліну, Читинської області і подібних регіонів», - пише екс-нардеп.
За словами Сенченка, «привабливі «пропозиції» готуються для продажних ментів, прокурорів і сбушників».
В Крыму началась утилизация "отбросов".Россия без очереди и без возражений отправляет воевать в Сирию бывших украинских...Posted by Andriy Senchenko on 4 вересня 2015 р.
Нагадаємо, видання The Washington Post повідомляло, що нещодавні повідомлення з відкритих джерел та зображення російського обладнання в Сирії говорять про те, що Кремль поступово нарощує присутність у цій охопленій війною країні для підтримки режиму Асада.