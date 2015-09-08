Віце-канцлер: в Німеччини є ресурси приймати по півмільйона мігрантів щороку

Про це заявив віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє Європейська правда з посиланням на Spiegel Online.

"Я вважаю, що півмільйона людей ми дамо собі раду. Я в цьому не сумніваюся. Можливо, приймемо й більше", - заявив він.

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Як вважає політик, економіка Німеччини знаходиться в хорошому стані і ФРН є "сильною і співчутливою країною".

Віце-канцлер додав, що вирішувати проблему мігрантів з Близького Сходу та Африки повинна не тільки Німеччина, а й решта країн Європи.

Раніше УНІАН повідомляв, що ймовірна сума витрат на біженців у чотири рази більша, ніж роком раніше, коли витрати склали 2,4 млрд євро. Тоді до ФРН прибули близько 200 тисяч мігрантів, а в поточному році Німеччина готується прийняти до 800 тисяч біженців.

Щорічні витрати на кожного біженця варіюються від 12 до 13 тисяч євро залежно від федеральної землі. У цю суму входять вартість житла, харчування, кишенькові гроші, медичне обслуговування, а також адміністративні витрати.