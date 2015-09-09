За час нинішньої каденції Єврокомісії Шенгенську зону не скасують – президент ЄК

Про це він заявив у середу в Страсбурзі під час звернення до Європейського парламенту, передає власний кореспондент УНІАН.

Питанню міграційної кризи Юнкер присвятив значну частину свого виступу.

«На щастя, в ЄС ми позбавилися контролю кордонів між державами-членами Шенгенської зони, щоб гарантувати свободу переміщення. Це – унікальний символ європейської інтеграції, і ця шенгенська система під час мандату цієї Комісії скасована не буде», - запевнив Юнкер.

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Разом з тим він констатував, що минули часи, «коли ми вели справи, як завжди». «Пора відверто говорити про великі проблеми, перед якими стоїть Євросоюз, тому що ЄС не в доброму стані», - зазначив Юнкер.

За його словами, з початку цього року близько півмільйона осіб дісталися Європи, більшість з яких «бігли від війни в Сирії, терору від Ісламської держави в Лівії чи диктатури в Еритреї».

Президент ЄК також нагадав, що найбільш вразливими країнами виявилися Греція з більше, ніж 213 тис. біженцями, Угорщина з більш, ніж 145 тис. біженцями та Італія з більше, ніж 115 тис. біженцями.

«Ці цифри вражають, декого вони лякають. Але перш за все - це питання людяності та гідності. Для Європи - це також питання історичної справедливості», - наголосив Юнкер.

Водночас, за словами президента ЄК, кількість біженців складає тільки 0,11% від населення ЄС, у той час, коли в Лівані кількість біженців становить 25% населення.

«Ми можемо будувати стіни, ми можемо будувати паркани. Але уявіть на мить, що це ви з вашою дитиною в руках, і світ, який ви знали, роздертий на частини. Немає ціни, яку б ви не заплатили, немає стіни, яку б ви не перелізли, моря, яке б ви не перепливли чи кордону, якого б ви не перетнули, якщо ви біжите від війни чи варварів так званої Ісламської держави», - змалював ситуацію Юнкер.

Він повідомив, що протягом наступного року «ми разом прагнемо перемістити більш 22 тис. осіб з-за меж Європи». У цьому зв’язку він нагадав, що ще у травні Комісія запропонувала надзвичайний механізм для переміщення 40 тис осіб з Італії та Греції.

«І саме тому сьогодні ми пропонуємо другий надзвичайний механізм для переміщення далі з Греції, Італії та Угорщини 120 тис. осіб. Я закликаю всі держави-члени ухвалити пропозиції Комісії щодо надзвичайного переміщення цих 160 тис. біженців на позачерговому засіданні Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ, яке заплановане на 14 вересня. Нам потрібні невідкладні дії. Ми не можемо залишити Італію, Грецію та Угорщину наодинці. Ми не можемо залишити наодинці будь-яку державу ЄС. Бо, якщо сьогодні тікають люди з Сирії та Лівії, завтра це легко можуть бути люди з України», - наголосив Юнкер.

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Також, за його словами, сьогодні Єврокомісія запропонувала постійний механізм переміщення, який дозволить вирішувати кризові ситуації швидше.

У своєму виступі Юнкер зупинився на питаннях міграційної кризі, Греції, соціальному та економічному стані ЄС, майбутньому референдумі у Великобританії, Україні та кліматичних змінах.