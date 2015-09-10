Лавров розповів, що роблять російські військові у Сирії
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив присутність російських військових у Сирії.
Про це повідомляє РІА «Новости».
«Російські військовослужбовці у Сирії є, вони там знаходяться багато років. Їх присутність там пов'язана із поставками зброї для сирійської армії, яка несе на себе основний тягар протистояння тероризму в особі ІДІЛ та інших екстремістських угруповань», - заявив Лавров.
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За словами голови МЗС, росіяни допомагають сирійцям опановувати військову техніку і готувати її до застосування в боротьбі проти терористів.
Лавров підкреслив, що Москва має намір продовжувати надавати допомогу Дамаску.
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Раніше США застерегли Росію від можливого посилення військової присутності у Сирії. Держсекретар Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту у Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.
У Кремлі підтвердили, що Росія надає підтримку Сирії, але конкретизувати можливі зміни в підтримці Дамаску не стали.